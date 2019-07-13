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Безопасность на несанкционированном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму обеспечивают в том числе и девушки-полицейские. Оцепления на акции нет.

Мероприятие началось на Пушкинской площади. Перед собравшимися выступили Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие независимые кандидаты. Затем участники демонстрации двинулись к зданию мэрии Москвы. Они скандируют «Это наш...