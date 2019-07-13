Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки её подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, при допустимом браке в 10%. Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму. Объявляю голодовку, — сообщила она в Twitter.
Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%. Это больше, чем у футболиста Булыкина, который подписи вообще не собирал.
Как писал News.ru, Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России» и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигались по восьмому избирательному округу. В 13-м округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтярёвой. С такой же проблемой столкнулись самовыдвиженцы Алексей Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко — от 42-го.