https://static.news.ru/photo/c04fd0a2-b09a-11e9-b487-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь и Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали незарегистрированных кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу Любовь Соболь и Ивана Жданова на несанкционированном митинге в Москве.

Соболь задержали на Трубной площади, — сообщил её адвокат Иван Сустин.

Чуть позже юрист Владимир Воронин добавил, что оппозиционера Жданова также задержали, передаёт ТАСС .

Ранее силовики уже задерживали Соболь и Жданова, а также Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину. Через некоторое время они были отпущены.

В отношении Яшина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении», сообщил «Интерфаксу» его адвокат Вадим Прохоров.

Известно также, что Гудкова увезли в автозаке в ОВД Коптево, Галямину — в ОВД Хорошёво-Мнёвники. Соболь доставили к Хамовническому районному суду без объяснения причин задержания.

Как писал News.ru, участники несогласованной с властями оппозиционной акции протеста прорвали полицейское оцепление в центре Москвы и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Несмотря на просьбы полицейских разойтись, митингующие распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение транспорта.