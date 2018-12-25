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Рейтинги 30 губернаторов снизились

Юнус-Бек Евкуров vk.com/pravo_ri

Юнус-Бек Евкуров

политика [ версия для печати ]

Проведённые для Кремля опросы жителей регионов показали снижение рейтингов 30 губернаторов за последнее полугодие. В лидерах падения — главы Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии и Крыма.

Граждане стали оценивать выше деятельность глав Ивановской, Новосибирской, Иркутской, Псковской, Орловской, Нижегородской, Брянской, Омской областей, Москвы и Республики Адыгея. Более половины из них были впервые избраны только в этом году. Об этом рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

Наибольшее падение показателей за полугодие зафиксировано у глав Ингушетии, Севастополя, Северной Осетии, Крыма, Калмыкии, Камчатского края, Ульяновской, Ярославской, Оренбургской и Архангельской областей.

Эксперты связывают падение рейтинга главы Ингушетии исключительно с принятием закона, устанавливающего административную границу с Чечнёй, на рейтинги остальных губернаторов-аутсайдеров повлияло их отношение к пенсионной реформе и нерешённые проблемы в регионах. А рейтинги глав Ярославской и Архангельской областей упали после озвучивания планов по утилизации московского мусора.

Ранее News.ru писал, что администрация президента рекомендовала главам регионов назначить ответственного за социальные сети. Особенно настоятельно Кремль советует это сделать тем губернаторам, которых в 2019 году ждут выборы. Назначенные лица должны будут строить работу с местными блогерами, а также заниматься созданием и продвижением в соцсетях контента по региональной повестке. Эти функции не должны быть возложены на пресс-секретарей. Главам регионов придётся нанимать отдельных работников, которые бы занимались SMM. При этом в их задачу не будет входить ведение аккаунтов своих начальников. Они будут ответственны за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях.


#опрос #губернаторы
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