https://static.news.ru/photo/9f72cb2a-977a-11e9-b22d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Статистику голосования за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы опубликовал телеканал RT.

Согласно его данным, в поддержку резолюции единогласно выступили 12 государств: Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция, Азербайджан, Кипр, Андорра и Австрия. Большинством голосов поддержали 11 стран: Германия, Хорватия, Италия, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Швейцария, Чехия, Армения, Молдавия и Словакия. Пять стран не определились с решением: Лихтенштейн, Румыния, Словения, Дания и Финляндия.

Против участия российских представителей в июньской сессии высказались большинством голосов делегации Польши, Великобритании и Швеции. Единогласно же против возвращения РФ в ПАСЕ выступили Украина, Латвия, Литва, Грузия и Эстония.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.