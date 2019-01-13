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Нового начальника полиции могут назначить в Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Главным полицейским Санкт-Петербурга может стать первый замначальника ГУ МВД по Ленинградской области полковник Михаил Ильин. Действующий руководитель управления Сергей Умнов в скором времени, вероятно, переедет в Москву: он получил повышение по службе.

Официальной информации пока нет. О перестановках в петербургской полиции написали «Фонтанка» и РБК со ссылкой на свои источники.

По некоторым данным, Умнов может занять должность заместителя министра внутренних дел, его кандидатуру изучает администрация президента.

Сергей Умнов возглавил петербургскую полицию в 2012 году. Ему 54 года, службу в органах он начал в 1986 году.

Ильин с начала 2000-х годов работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью. Позже возглавил Центр по противодействию экстремизму по Петербургу. В полиции Ленобласти он работает с 2012 года.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей.


#полиция #Санкт-Петербург
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