https://static.news.ru/photo/cdd70cd8-ac1f-11e9-ba1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон, лидер предвыборной гонки за кресло премьер-министра Великобритании, в случае его избрания планирует отправить нынешнего главу МИДа Джереми Ханта в отставку.

Джонсон до сих пор не простил Ханту оскорбления — тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался принимать участие в теледебатах, ссылается на союзников Джонсона The Sun .

Как уже сообщал News.ru, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подтвердил своё решение покинуть пост руководителя ведомства до официальной смены премьера страны. Чиновник сложит с себя полномочия, если кабмин возглавит бывший мэр Лондона Борис Джонсон.