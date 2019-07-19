Борис Джонсон, лидер предвыборной гонки за кресло премьер-министра Великобритании, в случае его избрания планирует отправить нынешнего главу МИДа Джереми Ханта в отставку.
Джонсон до сих пор не простил Ханту оскорбления — тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался принимать участие в теледебатах, ссылается на союзников Джонсона
Как уже сообщал News.ru, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подтвердил своё решение покинуть пост руководителя ведомства до официальной смены премьера страны. Чиновник сложит с себя полномочия, если кабмин возглавит бывший мэр Лондона Борис Джонсон.