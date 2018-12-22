Слуцкий: США вновь оплачивают антироссийскую кампанию Киева

https://news.ru/storage/news/6e3c022e934efa887a770ef03cd99e72/966dea67-e750-4e7e-ba04-83d9032a6abd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Леонид Слуцкий

Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Вашингтона направить дополнительные $10 млн помощи Украине — явно показной жест. Таким образом американская сторона, по мнению депутата, вновь оплачивает «оголтелую антироссийскую кампанию».

Политик полагает, что международное сообщество в оценке инцидента в Керченском проливе «ставит всё с ног на голову», сообщает пресс-служба Слуцкого.

«Нарушители госграницы другого государства и международных норм признаются невинными жертвами, а Россия, защищающая свои территориальные воды, — опять агрессор», — считает Слуцкий.

Парламентарий призвал США направить деньги детям Донбасса, а не на очередные провокации и создание напряжённости в регионе.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон использует Украину для нагнетания обстановки на границах России. Именно с этой целью американские власти планируют выделить ВМС Украины 10 млн долларов, считает директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. Он отметил, что указанная сумма ничтожна — на неё нельзя построить военный корабль или элемент береговой инфраструктуры. Однако этих денег может хватить на проведение очередной провокации.