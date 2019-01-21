Слуцкий: санкции ЕС введены по принципу «хайли лайкли»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции «имени Петрова и Боширова» абсолютно противоправны и не укладываются ни в какую логику.
«Новые санкции Евросоюза „имени Петрова и Боширова“ абсолютно противоправны и не укладываются ни в какую логику. Опять за основу взят принцип „хайли лайкли“ (весьма вероятно. — Ред.)», — заявил Слуцкий.
Российский политик подчеркнул, что нет весомых доказательств причастности к инциденту в Солсбери кого-либо из Главного управления Генштаба ВС РФ.
«Мы стали свидетелями как крупнейшего дипломатического скандала из-за дела Скрипалей, так и расширения антироссийского санкционного пакета „за применение химоружия“. При этом почему-то никто не брал во внимание, что наша страна уничтожила все запасы химоружия в 2017 году», — подчеркнул он.
Слуцкий также рассказал, что Россия смогла выработать «иммунитет» к санкциям со стороны Европейского союза.
Как ранее писал News.ru, председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал опыт участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он считает, что российские политики прошли «непростую, но эффективную школу». 17 января Госдума решила не уплачивать очередной взнос в Совет Европы, который составляет около €30 млн. Причиной этого стало блокирование деятельности российской делегации в организации.