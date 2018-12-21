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Слуцкий прокомментировал «бряцание оружием» Киева

Леонид Слуцкий Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Леонид Слуцкий

политика [ версия для печати ]

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления украинских властей о переброске войск в район Чёрного и Азовского морей. По его мнению, слова звучат «в унисон» с предложениями американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу о проведении операции по установлению «свободы судоходства» в Керченском проливе.

«Всё это ложится в одну цепь событий по искусственному созданию напряжённости в регионе», — считает Слуцкий, комментарий которого поступил в редакцию News.ru.

Депутат высказал мнение, что Киев «бряцает оружием всё громче и громче с одобрения своих заокеанских тьютеров». Он также выразил надежду, что жёсткие заявления окажутся лишь имитацией военной активности в преддверии выборов.

«В то же время нельзя исключать повторения любой провокации со стороны украинской власти для решения своих внутриэлекторальных проблем, а также привлечения внимания Запада», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что уверен: и Погранслужба России, и Росгвардия смогут достойно защитить территориальные воды России.

Ранее украинская сторона заявила о намерении снова провести суда через Керченский пролив. В Госдуме предположили, что во избежание провокаций могут расстрелять один из ранее задержанных украинских кораблей.

Опрошенные News.ru эксперты сошлись во мнении, что причина активности президента Украины Петра Порошенко — предстоящие президентские выборы. Они могут быть отложены, если страна продлит военное положение. Также News.ru приводил слова Сергея Лаврова о том, что Киев готовит новые провокации в районе Крыма. Согласно озвученной дипломатом информации, на последнюю декаду декабря запланирована «вооружённая провокация на границе с Крымом».

25 ноября суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь, задержали корабли и украинских моряков.


#украина #оружие #ЛеонидСлуцкий
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