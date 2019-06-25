https://static.news.ru/photo/948c5570-9723-11e9-9e7c-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в ПАСЕ. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации.

Нас сюда позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда, — приводит ТАСС слова парламентария, сказанные по прибытии в здание Совета Европы.

3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии Ассамблеи.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в случае возвращения России в ПАСЕ будет относиться к Совету Европы «более прагматично» и откажется от «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», писал News.ru.