Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в ПАСЕ. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации.
Нас сюда позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда, — приводит ТАСС слова парламентария, сказанные по прибытии в здание Совета Европы.
3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в случае возвращения России в ПАСЕ будет относиться к Совету Европы «более прагматично» и откажется от «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», писал News.ru.