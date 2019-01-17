Слуцкий назвал хорошей школой опыт России в ПАСЕ

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Опыт участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) был важен для российских парламентариев, которые прошли «непростую, но эффективную школу», заявил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Так он ответил на вопрос депутата Тамары Плетнёвой, которая попросила оценить опыт работы в ПАСЕ.

Обсуждая кризис в отношениях между Россией и ассамблеей, парламентарий напомнила о том, что «голосовала одна во всей фракции против вступления в ПАСЕ», и задалась вопросом, была ли она неправа в той ситуации.

Слуцкий в ответ заявил, что российские парламентарии «прошли в ПАСЕ непростую, но эффективную школу».

«Голосуя когда-то так, как вы голосовали, Тамара Васильевна, вы были правы. Но если говорить о школе — если мы за Россию, то это пошло нам на пользу», — цитирует его слова ФАН.

17 января, как сообщал News.ru, Госдума решила не уплачивать в Совет Европы очередной взнос, который составляет около €30 млн. Причиной этого стало блокирование деятельности российской делегации в организации. Депутаты посчитали, что подверглись грубой дискриминации и назвали нецелесообразным направлять заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи в 2019 году.

Работа делегации в ПАСЕ была заблокирована на фоне обострения кризиса на Украине и волны санкций после присоединения Крыма к России. В ответ на это Москва перестала уплачивать взносы. Некоторое время спустя генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд пригрозил исключить страну из организации, если платежи не возобновятся. Российская сторона заявила, что готова к полному разрыву парламентского сотрудничества.