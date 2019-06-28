https://static.news.ru/photo/1fbc4252-99ab-11e9-8645-fa163e074e61_1024.jpg «Ласточкино гнездо» Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.

Соглашусь с мыслью этого весьма одиозного политика, который впервые сделал столь реалистичное заявление по статусу Крыма. Крым действительно проходит процедуру политического признания, — сказал Бобков РИА Новости.

Он также отметил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, это первая победа, которая приведёт мировое сообщество к признанию Крыма, сообщает RNS .

Крым российский, и это факт, и теперь идёт оформление этого процесса с точки зрения международного восприятия, — подытожил Бобков.

Как ранее писал News.ru, восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским, заявил Порошенко. Он также выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет повлиять на партнёров, чтобы не допустить распространения «раковой опухоли» и «снятия санкций и в других форматах».