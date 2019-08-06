https://static.news.ru/photo/097e0c40-b860-11e9-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Возвращение Крыма под контроль России стало для американцев «ударом ниже пояса», с которым они не могут смириться, поэтому постоянно жалуются. Таким образом преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о полуострове.

Ранее глава НАТО заявил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым. Кроме того, он подчеркнул, что Москва активно наращивает военный потенциал и уже уверенно обозначила своё присутствие на Ближнем Востоке.

Возвращение Крыма — это моральная, политическая и геополитическая победа. Для американцев это удар ниже пояса или даже пинок под зад, — отметил эксперт в интервью порталу « ПолитЭксперт ».

По его мнению, возвращение Крыма позволило остановить продвижение альянса на восток, так как страны НАТО планировали создать там свою военную базу. Это событие он назвал сигналом всему мировому сообществу того, что появился сильный игрок, который выполняет свои обещания.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков также отреагировал на слова Столтенберга о причинах возвращения Крыма под контроль Москвы.