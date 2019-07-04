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Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила в Правительство России письмо, которое касается закупки самолёта для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Чиновница попросила Кабмин приобрести французскую машину Falcon 7X, отметив, что она предпочтительнее российского Sukhoi Superjet 100.

Специалисты ФМБА пришли к выводу, что зарубежный самолёт больше подходит для нужд санитарной авиации. Falcon 7X имеет преимущества в дальности полёта, ресурсе авионики и ряде других характеристик. Кроме того французская машина дешевле более чем на млрд рублей.

При этом неясно, почему сравнивались именно эти два воздушных судна, передаёт « Коммерсант ».

Как ране писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.