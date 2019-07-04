Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила в Правительство России письмо, которое касается закупки самолёта для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Чиновница попросила Кабмин приобрести французскую машину Falcon 7X, отметив, что она предпочтительнее российского Sukhoi Superjet 100.

Специалисты ФМБА пришли к выводу, что зарубежный самолёт больше подходит для нужд санитарной авиации. Falcon 7X имеет преимущества в дальности полёта, ресурсе авионики и ряде других характеристик. Кроме того французская машина дешевле более чем на млрд рублей.

При этом неясно, почему сравнивались именно эти два воздушных судна, передаёт «Коммерсант».

Как ране писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.

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