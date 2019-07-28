https://static.news.ru/photo/d7b991a0-b0c8-11e9-876c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В отдел полиции «Хорошёво-Мнёвники» вызывали скорую помощь для оценки состояния здоровья задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Правозащитник рассказал, что среди 25 задержанных было много людей с травмами, полученными при задержании. Еникеев сообщил, что медики осмотрели пострадавших.

Он добавил, что посетил также ОМВД «Перово», где также находятся участники несогласованного с властями митинга.

Сотрудники этого отделения нарушили сроки задержания. Они оформили все документы, но держали людей дольше положенных трёх часов, — цитирует правозащитника ТАСС .

Ранее сообщалось что более одной тысячи человек задержаны за участие в протестах в центре столицы. Всего на улицы вышли порядка 3,5 тысяч человек.

Как писал News.ru, омоновец разбил дубинкой голову муниципальному депутату округа Хамовники Александре Парушиной во время разгона митинга. Удар был такой силы, что женщина на несколько минут потеряла сознание.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который было отказано в регистрации на предстоящие выборы.