12 июля в Волгограде на выездном заседании комитета Госдумы по охране здоровья депутаты и эксперты обсудят повышение зарплат медиков, работающих в системе скорой помощи. Соответствующее поручение президент РФ дал по итогам Прямой линии с Владимиром Путиным. Впрочем, одним вопросом парламентарии ограничиваться явно не станут.

Была СМС по поводу заработной платы в скорой помощи. Я попрошу Веронику Игоревну (Скворцову, министра здравоохранения РФ — News.ru), чтобы она в региональном разрезе... там конкретный регион назывался, надо посмотреть по регионам, что там происходит с точки зрения заработной платы в скорой помощи, — заявил Путин 20 июня во время Прямой линии.

Минздраву России поручено провести анализ уровня средней заработной платы персонала организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. В свою очередь, депутаты сформулируют свои предложения, сообщил председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов (Единая Россия).

Повышение заработной платы медицинских работников, в том числе скорой медицинской помощи, их социального статуса — крайне необходимо в разрезе тех задач, которые стоят сегодня перед здравоохранением. Комитет Государственной думы по охране здоровья уделяет этому вопросу особое внимание. Поручения главы государства, в том числе по оплате труда медицинских работников, будут обсуждены на выездном заседании круглого стола на тему: «Организация экстренной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального законодательного регулирования», — уточнил Морозов.

На другом круглом столе депутаты уже обсудили реализацию поручений президента, направленных на повышение «уровня обезболивания» пациентов. Напомним, что на Прямой линии президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Феддермессер попросила Путина поддержать полную декриминализацию ответственности медицинских работников по статье 228.2.

Сергей Лантюхов/News.ru

Это такая удивительная статья, которая предусматривает ответственность перед Уголовным кодексом вне зависимости оттого, наступили какие-нибудь вредные последствия, опасные или нет. То есть наркотик в нелегальный оборот не ушёл, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что-то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф, достать её сумели только на следующий день, — пояснила в эфире Прямой линии Феддермессер.

Президент поручил разобраться с ситуацией, когда врачу грозит тюремный срок, к примеру, за лопнувшую ампулу. МВД России и Минздрав России до 1 октября 2019 года проанализируют практику привлечения медиков и фармацевтов к уголовной ответственности за утрату препаратов с наркотической составляющей и при необходимости внесут предложения по декриминализации таких совершённых по неосторожности и не представляющих общественной опасности действий.

А комитет Госдумы РФ по охране здоровья подготовит и представит в Минздрав рекомендации по совершенствованию алгоритмов лечения хронической боли.

У нас в стране пока не создана система лечения хронической боли. К сожалению, всё обезболивание основано на наркотиках, то есть болевой синдром снимается в основном опиоидными препаратами. Создаваемые центры по купированию боли работают как бог на душу положит, потому что нет ни стандартов, ни порядков оказания помощи, нет клинических рекомендаций, и эти услуги в основном платные, так как они не входят в ОМС, — сообщил News.ru член Комитета по охране здоровья Госдумы Николай Герасименко (Единая Россия).

И ещё одно поручение Владимира Путина — принять меры по обеспечению медицинских работников жилыми помещениями, а также обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан. Депутаты комитета пока собирают по этим темам материал и статистику в ходе командировок и работы в регионах.

Сергей Лантюхов/News.ru

В ГД создана рабочая группа, занимающаяся вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан. Главное, что предстоит сделать членам этой группы — разобраться с аптечными сетями, которые монополизируют рынок и наполняют его импортными лекарствами.