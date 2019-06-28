https://static.news.ru/photo/5704a530-9931-11e9-abd4-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Скабеева Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Российская журналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева с иронией высказалась об отказе Литвы и Грузии покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Погорячились вчера, с кем не бывает, — пошутила она, комментируя поведение депутатов из стран, покинувших 27 числа вслед за Украиной заседание ПАСЕ из-за России.

Делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать украинских представителей покинуть ПАСЕ после принятия резолюции о подтверждении полномочий РФ в полном объёме, сообщает РИА Новости.

Позже спикер парламента Словакии Андрей Данко и руководитель словацкой делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Любош Блага заявили, что проголосовали за возвращение прав России в организации. При этом, по их словам, против выступил только один член словацкой делегации — Мартин Полячик, который злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши.

28 июня грузинские и литовские парламентарии также «передумали» покидать сессию ПАСЕ. Как отметила член делегации Грузии София Кацарава, Тбилиси не планирует замораживать участие в ассамблее. Литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Берёзы. В январе текущего года он напал на журналистку и ударил её во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ. В этот раз похожий инцидент произошёл во время прямого включения с заседания ПАСЕ.