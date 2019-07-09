https://static.news.ru/photo/f82bf19c-a256-11e9-a429-fa163e074e61_1024.jpg Елена Лебедева Фото: Следственный комитет Российской Федерации/youtube.com

Глава отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области Елена Лебедева покинула место службы по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась с занимаемой должности в конце июня 2019 года по собственному желанию, — цитирует собеседника в пресс-службе ведомства РБК .

Ранее в СМИ появились сообщения, что Лебедеву уволил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за улыбку на заседании. Отмечалось, что заседание 26 июня было посвящено детям. Бастрыкин отдал поручение, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе СКР половину учащихся составляли дети из подшефных комитету детских домов. В этот момент чиновница улыбнулась, на что Бастрыкин заметил, что ей «не по пути», попросив её уволиться и перейти «куда-нибудь в сельское хозяйство».

Как писал News.ru, Александр Бастрыкин поручил подчинённым в регионах способствовать поступлению в следственные высшие учебные заведения абитуриентов из числа сирот. Списки кандидатов должны предоставить руководители следственных управлений СК.