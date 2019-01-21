Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Россию. Правительственный самолёт приземлился в Москве.
У Абэ в российской столице запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 22 января. Стороны намерены затронуть вопросы, связанные с мирным договором.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южных Курил. Москва настаивает на том, что суверенитет РФ сомнению не подлежит.
Ранее о теме предстоящих переговоров Путина и Абэ высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, писал News.ru. По его словам, у Кремля отсутствуют планы передавать острова какой-либо стране.