Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

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Синдзо Абэ и Владимир Путин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Россию. Правительственный самолёт приземлился в Москве.

У Абэ в российской столице запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 22 января. Стороны намерены затронуть вопросы, связанные с мирным договором.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южных Курил. Москва настаивает на том, что суверенитет РФ сомнению не подлежит.

Ранее о теме предстоящих переговоров Путина и Абэ высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, писал News.ru. По его словам, у Кремля отсутствуют планы передавать острова какой-либо стране.