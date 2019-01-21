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Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Синдзо Абэ и Владимир Путин kremlin.ru

Синдзо Абэ и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Россию. Правительственный самолёт приземлился в Москве. 

У Абэ в российской столице запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 22 января. Стороны намерены затронуть вопросы, связанные с мирным договором. 

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южных Курил. Москва настаивает на том, что суверенитет РФ сомнению не подлежит. 

Ранее о теме предстоящих переговоров Путина и Абэ высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, писал News.ru. По его словам, у Кремля отсутствуют планы передавать острова какой-либо стране.


#путин #переговоры #СиндзоАбэ
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