Силуанов обвинил Белоруссию в нарушении таможенного режима

https://news.ru/storage/news/9f2017e6375888883ca677d761f73089/cc819cab-e868-4388-b61e-c10fb50e29f4_850.jpg Александр Кондратюк/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Белоруссия периодически нарушает таможенный режим с Россией. По его словам, доверие к белорусской стороне потеряно из-за ввоза в РФ санкционных и подакцизных товаров.

«Все это элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все это прописано, но не выполняется», — сказал Силуанов.

Он отметил, что данный договор предусматривал создание единой налоговой, акцизной, денежно-кредитной и таможенной политики, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, Белоруссия и Россия готовы прямо сейчас ответить на появление военной базы США в Польше и на любые потенциальные угрозы, от неё исходящие. Несмотря на то, что Минск находится ближе всего к структуре НАТО, застать врасплох страну у американцев не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.