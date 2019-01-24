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Шпорт стал членом коллегии Военно-промышленной комиссии

Вячеслав Шпорт Алексей Дружинин/РИА Новости

Вячеслав Шпорт

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве РФ. Основные задачи коллегии — координация деятельности госорганов в этой сфере, развитие науки и технологий, контроль за экспортом военной продукции, формирование гособоронзаказа.

Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край с 2009 года. В сентябре 2018-го он проиграл на выборах депутату от ЛДПР Сергею Фургалу, который набрал 69,57% голосов во втором туре. За Шпорта проголосовали около 28% избирателей, писал News.ru.


#ВПК #шпрот
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