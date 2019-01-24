Шпорт стал членом коллегии Военно-промышленной комиссии

https://news.ru/storage/news/301d522b431ae9ad77e0972160566271/3d623fd8-aab6-4f00-8897-013185e119c4_850.jpg Алексей Дружинин/РИА Новости

Вячеслав Шпорт

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве РФ. Основные задачи коллегии — координация деятельности госорганов в этой сфере, развитие науки и технологий, контроль за экспортом военной продукции, формирование гособоронзаказа.

Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край с 2009 года. В сентябре 2018-го он проиграл на выборах депутату от ЛДПР Сергею Фургалу, который набрал 69,57% голосов во втором туре. За Шпорта проголосовали около 28% избирателей, писал News.ru.