https://static.news.ru/photo/bf7f9340-999f-11e9-939c-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил необходимость ввести наказание за снос или осквернение памятников советским воинам за рубежом. С инициативой ввести уголовную статью за это выступило возглавляемое им ведомство.

Идёт глумление. Причём делается это с каким-то задором и азартом. И некому всё это остановить. Именно поэтому мы считаем, что у нас в стране в отношении таких людей и организаций должны быть приняты меры по предотвращению этого, — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

В качестве аргумента он также напомнил, что во многих странах Европы существуют законы за отрицание холокоста:

Люди понимают, что если он преступит это и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан. Почему в нашей стране должно быть по-другому? – сказал министр.

Ранее News.ru писал что инициативу сноса памятника воинам-освободителям в Риге раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием. Градоначальник подчеркнул, что этот монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией. При этом петицию за демонтаж памятника подписали более 10 тысяч жителей Латвии, писал News.ru.