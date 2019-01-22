Шипулин созрел для депутатства

https://news.ru/storage/news/1913cf1315d73bb87130ef7e4820e74f/55becee4-7fa5-4809-b03c-a253bd73e7e2_850.jpg Максим Григорьев/ТАСС

Антон Шипулин

Наша Госдума продолжает стремительно крепнуть спортивным атлетизмом

Еще неделю назад мы рассказывали о планах выдвинуть от Свердловской области в Госдуму биатлониста Антона Шипулина, только что закончившего спортивную карьеру, в сослагательном наклонение. Мол, есть информация, что руководство области решило пригласить его в кандидаты вместо выбывшего депутата. Того, что предпочел пост вице-губернатора парламентскому мандату.

А тут и сам недавний чемпион скромно сообщил, что действительно намерен поучаствовать в праймериз, дабы пройти такое чистилище и получить от общественности инвеституры для выдвижения. Правда, он не сообщил, от какой партии собирается баллотироваться. Но теперь, как мы видим, тренд идти на выборы в качестве абсолютно независимого кандидата. Притом, что такой статус отнюдь не освобождает от весомой поддержки административного ресурса.

В том, что крепкий спортсмен пройдет праймериз на ура, нет никакого сомнения. Поскольку есть информация, что его предвыборной кампанией будет заниматься тот самый новый вице-губернатор. Так сказать, поддержит своего преемника. Ну, а горожанам города Серова, видимо, будет лестно, что их в парламенте будет представлять олимпийский чемпион.

Если уж в соцсетях начнется дискуссия на тему странного преобладания отставных чемпионов в нашем законодательном органе, то на каждый роток не накинешь платок. Между тем, есть одна весьма примечательная реакция в ответ на прорисовывающуюся перспективу политической карьеры Шипулина. И как ни странно исходит она от одного из самых титулованных наших биатлонистов Александра Тихонова. Человека жесткого, за словом в карман не лазящего. Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Александр Тихонов

Так вот многократный олимпийский чемпион посоветовал коллеге заняться чем-то более полезным для страны, например, стать тренером или отправиться в шахту. Сам Тихонов для правильного выбора дальнейшего жизненного пути даже пообещал презентовать Шипулину лопату. Не уточнив, правда, что ею предполагается грести.

Впрочем, не исключаю, что Тихоновым руководит обида. Ведь еще в девяностых он попытался стать губернатором Московской области, но во второй тур не прошел, уступив двум политическим тяжеловесам — Геннадию Селезневу и генералу Громову. На этом его потуги встать на политическую лыжню закончились. Хотя он еще дал жару, заявив, что предупреждал о возможной допинговой катастрофе, с которой неизбежно столкнется страна в целом и биатлон в частности. И обещание одарить Антона Шипулина лопатой из той же серии — поставить перпендикуляр общественному мнению.

Однако вполне можно спрогнозировать, что даже в профессиональной среде есть разные мнения насчет целесообразности наводнения Госдумы атлетам.

Но, в конце концов, праймериз еще не скоро, а сами выборы только в грядущем сентябре. При условии, что их, как вещует Элла Панфилова, не перенесут, скажем, на октябрь. Так что, и у Шипулина есть еще время все взвесить. Тем более, что работать ему в Госдуме останется всего—то два года. В то же время ему, видимо, будут рады в нашем олимпийском комитете или в министерстве спорта.