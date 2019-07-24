https://static.news.ru/photo/b51b53ba-ae28-11e9-9d74-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун (в центре) Фото: АГН «Москва»

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья принудительно переводят на лечение в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева. Об этом News.ru сообщила председатель общественного комитета «Свобода Шестуну» Влада Русина.

ФСИН насильно перевозят его в больницу, чтобы прикрыть себе тыл. Они оправдывают это тем, что из-за голодовки у него помутилось сознание и он стал недееспособен. Теперь они там могут делать с ним всё, что хотят: привяжут к кровати, заколют препаратами, — сказала она.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что «ФСИН очень обеспокоена судьбой и здоровьем Александра Шестуна». Решение перевезти его в психиатрическую больницу вызвано именно беспокойством за его здоровье. Он добавил, что обвиняемый был против госпитализации, однако «когда человек теряет дееспособность, решение за него принимают врачи».

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее News.ru писал о том, что генерала ФСБ допросят по делу Шестуна.