Шаманов отверг превосходство США в космосе

https://news.ru/storage/news/200a00dd0cce1f3077f7ade6fd43448f/85f2686b-6b47-4f86-87b1-7881dbcc240a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Шаманов

Нет никаких доказательств того, что Соединённые Штаты доминируют в космосе, считает председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов. Таким образом он прокомментировал создание командования Космическими силами в США.

«Американцы в данном случае следуют своему принципу, делают очередной информационный вброс, не более того; цель запудрить миру мозги о своём космическом превосходстве, которого у США по факту нет, особенно в пилотируемой космонавтике», — цитирует депутата «Интерфакс».

Политик полагает, что «заявления о создании военно-космических сил США — это блеф». По его словам, американские власти идут на такой шаг, чтобы «не признавать своё отставание в этой сфере».

Как писал News.ru, 18 декабря президент Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре армии страны. Ранее на одном из совещаний лидер государства заявил, что для Вашингтона недостаточно просто обеспечивать собственное присутствие на орбите Земли. Штаты должны там доминировать.