USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Шаманов отверг превосходство США в космосе

Владимир Шаманов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Шаманов

политика [ версия для печати ]

Нет никаких доказательств того, что Соединённые Штаты доминируют в космосе, считает председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов. Таким образом он прокомментировал создание командования Космическими силами в США.

«Американцы в данном случае следуют своему принципу, делают очередной информационный вброс, не более того; цель запудрить миру мозги о своём космическом превосходстве, которого у США по факту нет, особенно в пилотируемой космонавтике», — цитирует депутата «Интерфакс».

Политик полагает, что «заявления о создании военно-космических сил США — это блеф». По его словам, американские власти идут на такой шаг, чтобы «не признавать своё отставание в этой сфере».

Как писал News.ru, 18 декабря президент Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре армии страны. Ранее на одном из совещаний лидер государства заявил, что для Вашингтона недостаточно просто обеспечивать собственное присутствие на орбите Земли. Штаты должны там доминировать.


#сша #госдума
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 18:57, 18 декабря 2018
Трамп создал командование Космическими силами США
политика 14:57, 6 декабря 2018
Путин предложил ЕАЭС создать космическую группировку
в мире 19:06, 24 октября 2018
ФСБ видит угрозу России в космическом Интернете
Лента новостей
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
Другие новости
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
политика 16:22
Депутаты защитят журналистов на войне
Теперь риски работы сотрудника редакции ложатся на работодателя
политика 15:07
Правительство поможет судостроителям
политика 15:07
Медведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top