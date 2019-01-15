«Северный поток-2» получил «письмо счастья»

Угрозы со стороны американского посла Ричарда Греннела в Германии ввести санкции против немецкого бизнеса, участвующего в строительстве «Северного потока — 2», являются частью большой программы Вашингтона, направленной на сдерживание России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недружественные, но, к сожалению, далеко не последние подобные шаги США в отношении российской масштабной стройки. Смогут ли Штаты перекрыть Европе газовую трубу и как долго будут кошмарить участвующие в проекта стороны — в материале News.ru.
Посол Ричард Гренелл дал понять немецким компаниям, что его намёк на возможность введения санкций за поддержку трубопровода, является не угрозой, а весьма ясным и чётким выражением политики США.
«Это не входит в обязанности посла, а по большому счёту, им противоречит», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
В Берлине также поспешили откреститься от бунтарского янки, заявив, что Германия и США занимают совершенно разные позиции по «Северному потоку — 2».
«Мы состоим в тесном обмене мнениями с США. По теме „Северного потока — 2“ — мы занимаем разную позицию», — успела успокоить общественность официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас призывал Штаты отказаться от политики вмешательства в вопросы европейской энергетики. По его заявлению, «Северный поток — 2» имеет общеевропейскую важность, а не не связан только с РФ и ФРГ.
Между тем канцлер Германии Ангела Меркель также неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, а не политический, как хотят навязать это в Вашингтоне. При этом Меркель увязывает его постройку с дальнейшим сохранением транзита газа через территорию Украины. Договор с Киевом истекает в конце этого года, и пока не ясно, будет ли он пролонгирован или стороны заключат новое соглашение. Ясно, что подписывать документы будут уже совершенно новые украинские власти после грядущих президентских выборов на Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Естественно, что посол Ричард Гренелл взял на себя слишком много, предъявляя ничем не обоснованные требования суверенной европейской стране с одной из сильнейших экономик мира. В Берлине действуют, исходя из своих, прежде всего, экономических интересов. «Северный поток» не может полностью обеспечить нужную прокачку объёмов газа в Европу, именно поэтому Германии так нужна вторая его ветка. А политический аспект этого проекта всегда рисуется исключительно американскими красками.
Но как должна в такой ситуации реагировать Россия? Должны ли мы и впредь терпеть подобные заявления?
Страшный сон Генри Киссинджера
Как считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, в российском ответе американскому послу между строк читается намёк США о «страшном сне Генри Киссинджера».
«А сон этот основывается на том факте, что американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, а также советник по национальной безопасности и госсекретарь США Генри Киссинджер предупреждал своих коллег по „вашингтонскому обкому“ о том, что для Америки нет более страшной перспективы, чем объединение деловых, а следом за ними и политических кругов Германии и России на почве общеевропейской интеграции и экономической кооперации», — сказал Блинов.
Как мы знаем, совсем недавно всемирно известный американский дипломат Генри Киссинджер заявлял, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное уничтожение единственного справедливого мирового государства — Советского Союза».
Россия и Германия имеют не только устоявшиеся и проверенные временем геополитические антагонизмы и общую историю. Россияне и немцы являются, по мнению многих философов современности, частью ядра Евразии, что крайне беспокоит Вашингтон, который мнит себя основным гегемоном мира.
С учётом сложившейся ситуации в мировой экономике, где сейчас идут внешнеторговые и внешнеполитические войны, развязанные именно США, сближение Европы и России становится явной экономической и внешнеполитической угрозой для Вашингтона, подчёркивает Блинов, а значит, что такие выпады в адрес как Берлина, так и Брюсселя мы услышим ещё не один раз.
«При условии, что Москва сближается не только со странами Тихоокеанского региона во главе с Пекином, но и с другими государствами мира прежде всего участники форматов БРИКС и G20, истерик, и не только, со стороны Вашингтона мы ещё наслушаемся», — сказал собеседник News.ru.
По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, цель у США одна — переориентировать Европу на американский газ.
«Поэтому давление на немецкий бизнес оказывается всестороннее, вплоть до введения санкций к отдельным компаниям. Но надо отдать должность Германии — пока она твёрдо намерена довести строительство „Северного потока — 2“ до конца», — сказал Богданов.
Для того, чтобы позиция немецкой стороны изменилась, США необходимо привести дополнительные аргументы, то есть обвинить Россию в чём-то совсем уж страшном, или спровоцировать её на резкие действия. Хотя для последних целей есть преданный и хорошо проверенный вассал Вашингтона Пётр Порошенко, готовый ради удержания власти на Украине на очередную провокацию.