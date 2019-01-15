«Северный поток-2» получил «письмо счастья»

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Куда заведут санкционные угрозы Вашингтона

Угрозы со стороны американского посла Ричарда Греннела в Германии ввести санкции против немецкого бизнеса, участвующего в строительстве «Северного потока — 2», являются частью большой программы Вашингтона, направленной на сдерживание России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недружественные, но, к сожалению, далеко не последние подобные шаги США в отношении российской масштабной стройки. Смогут ли Штаты перекрыть Европе газовую трубу и как долго будут кошмарить участвующие в проекта стороны — в материале News.ru.

Посол Ричард Гренелл дал понять немецким компаниям, что его намёк на возможность введения санкций за поддержку трубопровода, является не угрозой, а весьма ясным и чётким выражением политики США.

«Это не входит в обязанности посла, а по большому счёту, им противоречит», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

В Берлине также поспешили откреститься от бунтарского янки, заявив, что Германия и США занимают совершенно разные позиции по «Северному потоку — 2».

«Мы состоим в тесном обмене мнениями с США. По теме „Северного потока — 2“ — мы занимаем разную позицию», — успела успокоить общественность официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас призывал Штаты отказаться от политики вмешательства в вопросы европейской энергетики. По его заявлению, «Северный поток — 2» имеет общеевропейскую важность, а не не связан только с РФ и ФРГ.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель также неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, а не политический, как хотят навязать это в Вашингтоне. При этом Меркель увязывает его постройку с дальнейшим сохранением транзита газа через территорию Украины. Договор с Киевом истекает в конце этого года, и пока не ясно, будет ли он пролонгирован или стороны заключат новое соглашение. Ясно, что подписывать документы будут уже совершенно новые украинские власти после грядущих президентских выборов на Украине. EIBNER/Uwe Koch/Global Look Press Канцлер Германии Ангела Меркель

Естественно, что посол Ричард Гренелл взял на себя слишком много, предъявляя ничем не обоснованные требования суверенной европейской стране с одной из сильнейших экономик мира. В Берлине действуют, исходя из своих, прежде всего, экономических интересов. «Северный поток» не может полностью обеспечить нужную прокачку объёмов газа в Европу, именно поэтому Германии так нужна вторая его ветка. А политический аспект этого проекта всегда рисуется исключительно американскими красками.

Но как должна в такой ситуации реагировать Россия? Должны ли мы и впредь терпеть подобные заявления?

Страшный сон Генри Киссинджера

Как считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, в российском ответе американскому послу между строк читается намёк США о «страшном сне Генри Киссинджера».

«А сон этот основывается на том факте, что американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, а также советник по национальной безопасности и госсекретарь США Генри Киссинджер предупреждал своих коллег по „вашингтонскому обкому“ о том, что для Америки нет более страшной перспективы, чем объединение деловых, а следом за ними и политических кругов Германии и России на почве общеевропейской интеграции и экономической кооперации», — сказал Блинов.

Как мы знаем, совсем недавно всемирно известный американский дипломат Генри Киссинджер заявлял, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное уничтожение единственного справедливого мирового государства — Советского Союза».

Россия и Германия имеют не только устоявшиеся и проверенные временем геополитические антагонизмы и общую историю. Россияне и немцы являются, по мнению многих философов современности, частью ядра Евразии, что крайне беспокоит Вашингтон, который мнит себя основным гегемоном мира. Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

С учётом сложившейся ситуации в мировой экономике, где сейчас идут внешнеторговые и внешнеполитические войны, развязанные именно США, сближение Европы и России становится явной экономической и внешнеполитической угрозой для Вашингтона, подчёркивает Блинов, а значит, что такие выпады в адрес как Берлина, так и Брюсселя мы услышим ещё не один раз.

«При условии, что Москва сближается не только со странами Тихоокеанского региона во главе с Пекином, но и с другими государствами мира прежде всего участники форматов БРИКС и G20, истерик, и не только, со стороны Вашингтона мы ещё наслушаемся», — сказал собеседник News.ru.

По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, цель у США одна — переориентировать Европу на американский газ.

«Поэтому давление на немецкий бизнес оказывается всестороннее, вплоть до введения санкций к отдельным компаниям. Но надо отдать должность Германии — пока она твёрдо намерена довести строительство „Северного потока — 2“ до конца», — сказал Богданов.

Для того, чтобы позиция немецкой стороны изменилась, США необходимо привести дополнительные аргументы, то есть обвинить Россию в чём-то совсем уж страшном, или спровоцировать её на резкие действия. Хотя для последних целей есть преданный и хорошо проверенный вассал Вашингтона Пётр Порошенко, готовый ради удержания власти на Украине на очередную провокацию.