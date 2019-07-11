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Михаил Развожаев, который накануне был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Севастополя, в ближайшее время вылетит в город и приступит к исполнению вверенных ему главой государства обязанностей.

Как рассказал журналистам новый исполняющий обязанности главы города, для него назначение большая ответственность. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой...