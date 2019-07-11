Вслед за губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым в отставку уйдёт вся его команда.
Как заявил вице-спикер Законодательного собрания города Александр Кулагин, новому главе администрации придётся сформировать свой кабинет самому. Нынешнее правительство будет работать до назначения нового.
Дмитрий Овсянников ушёл в отставку 11 июля. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим его обязанности главу исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Развожаев в ближайшее время