Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с суринамским лидером Дезире Баутерсе в официальной резиденции президента республики.
Встреча началась с приветствий с обоих сторон на фоне флагов России и Суринама. Остальная часть переговоров проходит в закрытом формате, передаёт
Незадолго до этого Лавров провёл встречу с главой МИД и вице-президентом Суринама Илдиз Поллак-Бейгле и Майклом Ашвином Адином. Визит Лаврова в республику — первый в истории двусторонних отношений РФ и Суринама.
Ранее News.ru писал о том, министр иностранных дел России