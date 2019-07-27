https://static.news.ru/photo/2f17adaa-b07f-11e9-b697-fa163e074e61_1024.jpg Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: mid.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с суринамским лидером Дезире Баутерсе в официальной резиденции президента республики.

Встреча началась с приветствий с обоих сторон на фоне флагов России и Суринама. Остальная часть переговоров проходит в закрытом формате, передаёт ТАСС .

Незадолго до этого Лавров провёл встречу с главой МИД и вице-президентом Суринама Илдиз Поллак-Бейгле и Майклом Ашвином Адином. Визит Лаврова в республику — первый в истории двусторонних отношений РФ и Суринама.