https://static.news.ru/photo/9cc2ce86-a312-11e9-9661-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Сердюков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков сообщил о поиске «альтернативных путей развития» для переданных госкорпорации 23 авиамоторных заводов.

Минобороны РФ передал компании «Ростех» 23 авиамоторных предприятия, среди которых оказался завод со штатом в 500 человек. Также в распоряжение корпорации отошли восемь заводов по ремонту авиадвигателей и вертолётов. Еще 15, специализирующихся на самолётной технике, попали в Объединённую авиастроительную корпорацию, частью которой является Ростех.

Слабым звеном российского авиапрома Сердюков считает обслуживание машин после продажи.

Как в эту систему впишутся АРЗы, мы смотрим сейчас. Изучаем, как оптимально выстроить структуру с учётом компетенций заводов, их оснащённости, состояния, логистики, — заявил индустриальный директор.

Ростех планирует выйти на национальный уровень, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что госкорпорация «Ростех» планирует заменит стёкла в общественных местах на дисплеи. Стекло с OLED-матрицей может появиться на остановках, в транспорте и в магазинах. Проект был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».