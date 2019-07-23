Два последних дня Совет Федерации вплотную занимался бытовым насилием. В итоге договорились сообща сделать «большое хорошее дело». Правда, какое именно, уточнять не стали. Сначала решили разобраться с цифрами. А они, признала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пока заставляют политиков и экспертов шарахаться в разные стороны.

Годами на законодательном уровне говорили в основном о насилии в семье над женщинами. Проводили бесконечные круглые столы, мозговые штурмы экспертов. Готовили многостраничные отчёты, анализы и даже докладные записки. Договорились до того, что теперь всё чаще в СМИ можно прочитать холодящие кровь истории про мальчиков на цепях, детей-маугли и даже избитых своими жёнами мужей.

Все ранее подготовленные доклады во вторник Матвиенко забраковала и предложили сначала разобраться со статистикой, а потом «совместно сделаем такой хороший доклад».

Иными словами, с домашним насилием предложено бороться, вооружившись цифрами. Но станет ли такое оружие работоспособным? Ведь, по сути, и раньше оперировали некими статистическими данными, а насилие в семьях только множилось.

Ещё в декабре прошлого года на открытом уроке «Права человека» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала декриминализацию насилия в семье ошибкой. По её мнению, стране очень нужен закон о противодействии бытовому насилию.

АГН «Москва»

Но ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь в начале июля, когда семилетняя девочка в тяжёлом состоянии была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. При обследовании у неё выявили старые переломы рёбер, травму позвоночника. Оказалось, что ожоги, побои и даже укусы — дело рук родной тёти девочки.

Мы все, наше гражданское общество, в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется «семейное насилие». Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам. Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона, — заверила омбудсмен журналистов 6 июля.

И вот за дело, наконец, взялись в Совфеде. Сначала накануне на заседании Совета палаты сенаторы обсудили данный вопрос, так сказать, в узком кругу.

Мы дали поручение (вице-спикеру СФ. — News.ru) Галине Николаевне Кареловой, (главе комитета СФ по законодательству. — News.ru) Андрею Александровичу Клишасу, правовому управлению серьёзно ещё раз проанализировать состояние нашего законодательства, правоприменительной практики. Чтобы понять, каких мер защиты у нас не хватает, где и в какой мере надо усилить наше законодательство либо повысить ответственность тех, кто нарушает законодательство, — сообщила Матвиенко.

Татьяна Москалькова Сергей Булкин/News.ru

А сегодня перед членами Совфеда ответ держала сама омбудсмен Москалькова. Она озвучила доклад о своей деятельности за 2018 год. Сенаторы решили ответить докладом на доклад.