https://static.news.ru/photo/3919b2f0-a632-11e9-bb43-fa163e074e61_1024.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на полный разрыв военных отношений с Турцией из-за поставок в страну российских ЗРК С-400.

Санкции, безусловно, со стороны США возможны, но, скорее всего, будет какой-то взаимовыгодный размен, — передаёт его слова РИА Новости.

По его мнению, стороны придут к какому-либо компромиссу.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, Министерство обороны Турции сообщило, что седьмой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на авиабазе Мюртед.