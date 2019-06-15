https://static.news.ru/photo/a983966a-8f5c-11e9-932f-fa163e074e61_1024.jpg Гкрхард Шрёдер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер решился признать, что присоединение Крыма к России было законным. По мнению сенатора, тот уже не боится за свою политическую карьеру.

Шрёдер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе — как бывшие, так и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини. Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание — табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры, — написал Пушков в Twitter.

Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие - от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини. Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание - табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2019 г.

О том, что экс-канцлер ФРГ сделал заявление по Крыму, стало известно 15 июня. По словам Шрёдера, референдум и дальнейшее включение полуострова в состав РФ имело под собой «правовую основу, оно было совершено с одобрения населения». Политик также призвал отменить санкции, наложенные из-за этого на Россию, писал News.ru.