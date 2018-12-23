Сенатор назвал «маниакальной» новую идею Киева

https://news.ru/storage/news/1747b4d743ac20ec39c0d28cfb1b78db/0f5d6075-6b77-4cb7-a8f9-fce33be387a3_850.jpg Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение замглавы министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака направить в Керченский пролив корабль британских ВМС и посмотреть, что из этого получится.

Клинцевич усомнился в том, что Лондон вообще каким-либо образом отреагирует на данную инициативу. По мнению сенатора, британские власти трезво оценят возможные последствия такого инцидента.

Сенатор также отметил, что высказывание Грымчака демонстрирует опасность, которую представляют киевские власти для всего мира.

«Это уже даже не русофобия. Режим всё больше впадает в маниакальное состояние», — написал он в Facebook.

Ранее News.ru сообщил о том, что предложение Грымчака прозвучало в эфире телеканала «Прямой». По мнению замминистра, в Керченский пролив следует направить корабль британских ВМС HMS Echo, который недавно прибыл в порт Одессы, и проверить, как отреагирует на это Москва. Разговоры о том, что Россия не разрешит иностранному кораблю проход через пролив, ничем не подкреплены, поскольку никто и не пытался этого сделать, полагает он.