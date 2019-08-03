https://static.news.ru/photo/3691ad8c-b611-11e9-be6f-fa163e074e61_660.jpgПетров и БошировФото: Russia Today/Global Look Press
Москва не даст международным инспекторам возможности проверить гарантии неприменения химоружия в рамках второго пакета санкций по делу об отравлении Скрипалей, поскольку не имеет отношения к этому инциденту. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Выполнить эти условия — значит признать свою причастность к отравлению Скрипалей. Мы твёрдо говорим, что не имеем к этому отношения, — цитирует Морозова РИА Новости.
Сенатор добавил, что Россия была и остаётся сторонником контроля над химическим оружием, но только «если это не односторонний и не избирательный подход, как в данном случае».
Мы имеем дело с неприличным шантажом, с которым нельзя мириться, — резюмировал политик.
В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.