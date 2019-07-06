Петиция партии экс-президента Украины Петра Порошенко против возращения делегации России в ПАСЕ не имеет перспектив. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным дела Сергей Цеков.
По его словам, страны Евросоюза, в отличие от бывшего украинского лидера, начинают осознавать важность диалога с Россией. Порошенко же, будучи весьма обиженным на Москву за все свои неудачи, продолжает программу, которую выработал ещё во времена своей президентской кампании, сказал сенатор
Ранее News.ru писал, что недовольство возвращением делегации РФ в ПАСЕ выразил целый ряд стран. Помимо Украины, в их числе Грузия, Литва, Эстония, Польша. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что РФ готова дать адекватные ответы на все выпады в свой адрес.