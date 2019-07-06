https://static.news.ru/photo/4b8fe3ce-9fce-11e9-a3ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Петиция партии экс-президента Украины Петра Порошенко против возращения делегации России в ПАСЕ не имеет перспектив. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным дела Сергей Цеков.

По его словам, страны Евросоюза, в отличие от бывшего украинского лидера, начинают осознавать важность диалога с Россией. Порошенко же, будучи весьма обиженным на Москву за все свои неудачи, продолжает программу, которую выработал ещё во времена своей президентской кампании, сказал сенатор RT .

Ранее News.ru писал, что недовольство возвращением делегации РФ в ПАСЕ выразил целый ряд стран. Помимо Украины, в их числе Грузия, Литва, Эстония, Польша. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что РФ готова дать адекватные ответы на все выпады в свой адрес.