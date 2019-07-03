https://static.news.ru/photo/ab83fdc6-9d92-11e9-915e-fa163e074e61_1024.jpg Махмуд-Али Калиматов Фото: ingushetia.ru

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семерых советников бывшего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова. Ещё двое чиновников переназначены.

Семь советников, назначенных при Юнус-Беке Евкурове, освобождены от занимаемых должностей. Двое переназначены, — цитирует ТАСС источника в правительстве республики.

Всего структура администрации руководителя Ингушетии предусматривает девять советников, курирующих те или иные направления.

Как писал News.ru, 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил о том, что покидает должность главы Ингушетии, а позднее попросил прощения у жителей республики.

Президент Владимир Путин принял отставку и назначил на пост врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Юнус-Бек Евкуров между тем стал замминистра обороны России.