https://static.news.ru/photo/a27bb444-9f4a-11e9-8aef-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь Фото: Навальный LIVE, CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Сторонница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь 5 июля заявила о сборе достаточного количества подписей в рамках предвыборной гонки.

Кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов подошла к концу. 6 июля баллотирующиеся в депутаты столичной думы должны будут сдать их в избирком, где эксперты проверят их подлинность.

Активисты Соболь, в свою очередь, сомневаются в открытости её кампании. Они считают, что около 30% подписей сфальсифицированы. После появления информации о подделке подписных листов несколько волонтёров обратились в штаб с требованием отдать им бланки на перепроверку. Однако там им отказали.

Ранее Соболь и её политический единомышленник Илья Яшин заявляли о том, что власти подсылают к ним поддельных сборщиков подписей с целью дискредитации кампании.

Юрист ФБК также сообщала о нападениях на её агитационные кубы. У общественности вызывает подозрения частота подобных заявлений, так как данные точки не пользуются особой популярностью. Считается, что нападения кандидат организовывает сама, чтобы попасть в тренды и привлечь новых избирателей.

Кроме того, недавно полицейские обнаружили подпольную фабрику по «рисованию» фальшивых подписей на избирательных бланках в арендованной квартире в Пресненском районе. Все материалы были изъяты, а подозреваемые задержаны. По данным журналистов, подписи подделывались не только за Соболь, но и за других кандидатов от команды Навального.

Как писал News.ru, в распоряжении штаба кандидата в МГД Александра Босых появилась оперативная информация о массовой подделке подписей за кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.