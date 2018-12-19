Начался сбор командующих Сухопутными войсками РФ

https://news.ru/storage/news/637b90f9ddc44e3ff096f2a3082d00ed/539e4fab-e63e-40f0-96da-7c1220e6cbcd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России начался в Москве. В нём принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, а также начальники органов управления главного командования СВ.

В ходе сбора военные обсудят вопросы развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства, особенности организации и проведения мероприятий боевой подготовки и внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с террористами в Сирии. Сбор пройдёт в главном командовании Сухопутных войск и на территориях учебных центров.

По данным Минобороны РФ, сбор завершится 21 декабря, передаёт РИА Новости.

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