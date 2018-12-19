Начался сбор командующих Сухопутными войсками РФ

Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России начался в Москве. В нём принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, а также начальники органов управления главного командования СВ.
В ходе сбора военные обсудят вопросы развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства, особенности организации и проведения мероприятий боевой подготовки и внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с террористами в Сирии. Сбор пройдёт в главном командовании Сухопутных войск и на территориях учебных центров.
По данным Минобороны РФ, сбор завершится 21 декабря, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что искусственный интеллект и его использование в комплексах и системах вооружений станут одной из центральных тем следующего форума «Армия». Подготовка к проведению мероприятия уже началась, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.