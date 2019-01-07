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Савченко связала томос с предвыборной кампанией

Надежда Савченко Global Look Press//ZUMAPRESS.com/Nazar Furyk

Надежда Савченко

политика [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала получение Киевом томоса и проведение в декабре 2018 года Объединительного собора.

Народная избранница, арестованная на Украине по обвинению в терроризме, считает, что все последние события в церковной жизни стали частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

В эфире телеканала NewsOne Савченко заявила, что наблюдала за Порошенко в день собора (15 декабря) на Софийской площади, но «не видела никакой молитвы и никакой духовности».

Савченко также высказала мнение, что политики не должны присутствовать на религиозных мероприятиях, поскольку церковь не должна принимать решения под давлением светских правителей.

Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии новой церкви Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.


#церковь #надеждасавченко #порошенко
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