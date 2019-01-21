Саудовская Аравия высоко оценила свободу религии в РФ

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Министр по делам ислама Саудовской Аравии Абделатиф бен Абдель Азиз Аль-Шейх высоко оценил уровень религиозных свобод в России. По его мнению, Кремль проводит в этой сфере справедливую политику.

«Человек должен быть свободен в своей религии, но он должен также заботиться и о своей родине. Такими и являются наши мусульманские братья в России», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Абделатиф бен Абдель Азиз Аль-Шейх ранее возглавлял Комиссию по поощрению добродетели и удержанию от порока Саудовской Аравии.

Ранее News.ru писал о том, что среди жителей Европы до сих пор живы старые предрассудки относительно евреев. При этом они подогреваются миграцией в Старый Свет уроженцев мусульманских стран, риторикой некоторых политиков и нежеланием молодёжи извлекать уроки из прошлого.