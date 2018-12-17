Саратовский губернатор уволил замминистра за «поборы»

https://news.ru/storage/news/6b924f186cd5da14f6f4ff5e5f7f9ba2/f7f9e374-9cb7-4130-8483-d1900c4e4dbd_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев освободил от должности заместителя министра соцразвития. Причиной увольнения назвали «поборы» на предновогодние траты.

Глава региона считает данную ситуацию недопустимой, сообщает пресс-служба местного правительства. Он сказал, что не может доверять такому государственному служащему.

«Перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления. В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие», — добавил политик.

По словам губернатора, коррупция влияет не только на общую репутацию властных структур, но и на доверие населения.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ноябре возбудила дело о нарушении законодательства РФ о госзаказе при поставке продовольствия Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». Ведомство совместно с военной прокуратурой проверят поставщика продуктов.