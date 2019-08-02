https://static.news.ru/photo/6bfcc5d4-b52a-11e9-b4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США вводят против России второй пакет санкций по «делу Скрипалей», так как Москва не убедила Вашингтон, что не будет использовать химоружие в дальнейшем. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США.

После первого пакета, принятого год назад, американская сторона ждала от РФ неких «гарантий ненападения», что было закреплено законодательно. Однако Россия продолжает отрицать свою причастность к инциденту, который произошёл весной 2018 года в британском Солсбери.

Принятие второго пакета, который должны были ввести через три месяца после первого, в ожидании признания из Кремля Белый дом затянул ещё на девять месяцев. Однако президент США Дональд Трамп вынужден был уступить под давлением Конгресса, пишет Bloomberg .

Экс-сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» в марте прошлого года. В США и Европе увидели в произошедшем руку Москвы, Россия обвинения отвергает.

О том, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций, как писал News.ru, стало известно днём ранее. Об этом, вопреки обыкновению, сообщили не по официальным каналам, а через утечки в СМИ.