Ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Она уточнила, что речь идёт о продолжении действующего санкционного режима, а не о введении новых ограничений.
Канцлер добавила, что Берлин и Париж готовы к участию в новом саммите в «нормандском формате» и ищут «самой быстрой возможности» для его проведения, сообщает
Ранее News.ru писал, что Зеленский считает сохранение санкций в отношении России единственным способом возвращения Крыма в состав Украины и урегулирования конфликта в Донбассе.