https://static.news.ru/photo/6ec9aa4a-91c9-11e9-956e-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Она уточнила, что речь идёт о продолжении действующего санкционного режима, а не о введении новых ограничений.

Канцлер добавила, что Берлин и Париж готовы к участию в новом саммите в «нормандском формате» и ищут «самой быстрой возможности» для его проведения, сообщает ТАСС . Зеленский поддержал Меркель в этом, заявив, что встреча по вопросу ситуации в Донбассе должна состояться как можно скорее.

Ранее News.ru писал, что Зеленский считает сохранение санкций в отношении России единственным способом возвращения Крыма в состав Украины и урегулирования конфликта в Донбассе.