https://static.news.ru/photo/2cf0acf4-9b65-11e9-b4c5-fa163e074e61_1024.jpg Нина Чекотова Фото: скриншот СТУДИЯ ПодтекстЪ/youtube

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от партии «Единая Россия» Нина Чекотова задекларировала в налоговой свои доходы в размере 880 млн рублей за прошедший 2018 год.

Помимо работы в Заксобрании, 51-летняя член комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Чекотова занимает должность генерального директора в ООО «Чекотова П.А. Фортуна», Её фирма занимается покупкой, продажей, арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом, строительством зданий, сносом и разборкой зданий, торговлей, в том числе автомобилями, гостиничным бизнесом, ресторанным бизнесом.

Официально в декларации депутат внесла информацию о собственности два автомобиля Mercedes-Benz, 8 частных домов, 40 квартир и 78 участков земли. Кроме того, владеет несколькими объектами под строительство и торговыми площадями. Также в её личной собственности объекты электросети, водонапорные башни, гаражи, сельхозпомещения, и ангары.

Начинала свою деятельность Нина Чекотова с Иркутского универмага, где работала старшим продавцом, сообщается на сайте Законодательного собрания Иркутской области .

Ранее Росстат посчитал доходы населения в регионах. Наибольшие заработки в месяц получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Далее следуют Ненецкий автономный округ (78 тысяч 703 рубля), Москва (66 тысяч 377 рублей) и Магаданская область (60 тысяч 449 рублей).Аутсайдерами рейтинга стали Республика Тыва (14 тысяч 715 рублей), Ингушетия (16 тысяч 158 рублей), Калмыкия (16 тысяч 781 рубль), Чувашия (18 тысяч 94 рубля) и Карачаево-Черкессия (18 тысяч 233 рубля). По России месячные доходы населения составили 33 тысячи 10 рублей, писал News.ru.