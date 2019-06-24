https://static.news.ru/photo/45d8b690-964b-11e9-8ead-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Российские пилоты до конца недели проведут наблюдательные полёты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Маршруты согласованы заранее, на бортах самолётов будут находиться шведские и американские эксперты, они проконтролируют применение аппаратуры и соблюдение положений договора.

Один из них будет осуществлён над территорией Соединённых Штатов Америки — на российском самолёте Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 километров. Другой — над территорией Швеции на российском самолёте наблюдения Ан-30Б в период с 24 по 28 июня с аэродрома открытого неба Уппсала на максимальную дальность 1700 километров, — пишет газета Вооружённых сил России « Красная звезда ».

По данным издания, с 24 по 28 июня Франция и Германия осуществят совместный наблюдательный полёт над территорией России. Самолёт С-130Н стартует с аэродрома Кубинка. На воздушном судне будут присутствовать российские эксперты.

Как писал News.ru, Россия проводила наблюдательный полёт над США в конце мая — начале июня 2019 года. Также самолёт РФ пролетел над территорией Эстонии.