https://static.news.ru/photo/958fa542-b1c4-11e9-b911-fa163e074e61_1024.jpg Американский самолёт ОС-135Б Фото: Public Domain/Wikimedia

Специалисты из США и Италии совершат наблюдательный полёт над территорией России в рамках Договора об открытом небе. Инспекторы поднимутся в небо с аэродрома Кубинка на американском самолёте ОС-135Б, сообщил врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

По его словам, в ходе полёта, маршрут которого был согласован заранее, на борту будут находиться российские специалисты. Они проследят за соблюдением параметров миссии и применением только предусмотренной соглашением аппаратуры наблюдения, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что представителям США лучше приехать в Крым с официальным визитом, чем изучать обстановку в регионе с помощью военных самолётов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.