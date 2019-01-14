С лыжни в Госдуму

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Антон Шипулин

Зачем прославленного биатлониста Антона Шипулина сватают в депутаты

Как стало известно, недавно повесивший винтовку на гвоздь (или убравший лыжи в кладовку) Антон Шипулин, еще недавно считавшийся лидером национальной сборной, собирается баллотироваться по одномандатному избирательному округу в Свердловской области в Госдуму. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заранее предположить его статус независимого кандидата. Таков нынче тренд в среде кандидатов, фактически поддерживаемых официальными властями.

Вот и теперь, как сообщают, даже губернатор Куйвашев, с таким скрипом уволивший свою говорливую подопечную Глацких, помещает в соцсетях свои снимки в компании с отставным чемпионом, сообщая о совместной пробежке на лыжах. Тут, как говорится, двойной эффект. Демонстрация и дружеских отношений с медийной персоной, и собственной приличной спортивной формы. Понятно, что с тоскливым тихоходом чемпион не побежит.

Ставка на спортсмена, находящегося фактически на пике своей известности, понятна. Надежда на то, что избиратель из города Серов опять проголосует, что называется, сердцем за знаменитого земляка и не будет задавать ему неприятных социальных вопросов. А уж преобладание в местном медийном пространстве Шипулину обеспечат. Недаром он баллотируется на место, освободившееся после прихода одного из госдумовских депутатов на пост заместителя губернатора области.

Вопрос: насколько он, многократный чемпион, окажется полезным в нынешнем парламенте? Или его избрание опять даст повод Владимиру Жириновскому громко возмутиться на тот счет, что в парламентах должны работать профессионалы, а у нас, дескать, сплошные спортсмены. Впрочем, действительно в Госдуме последних созывов поочередно блистали фигуристы, гимнастки, конькобежцы, борцы и боксеры. Более того, был даже момент, когда в Сенат привели сразу нескольких футболистов. Помните? Дмитрий Аленичев, Константин Еременко. И даже Валерий Гладилин, не отличавшийся в спорте крепкой дисциплиной. Если бы разыгрывался чемпионат мира по футболу среди парламентариев, наши избранники народа были бы явными фаворитами. Говорят, что постарался энтузиаст этого вида спорта, влиятельный политик начала нулевых Борис Грызлов. Михаил Терещенко/ТАСС Антон Шипулин

А вот биатлонистов среди наших законодателей, пожалуй, еще не было. Даже многократный олимпийский чемпион, ершистый Александр Тихонов не сумел пробиться в подмосковные губернаторы.

Обычно вовлечение спортсменов в активную политику связывают с их положительным примером демонстрации воли, приверженности выбранной жизненной стезе, несмотря на боль, травмы и разочарование от поражений. Да и где искать убедительные примеры служения престижу Родины, реального патриотизма, как ни в среде прославленных чемпионов? Правда, никто не мешает спортсменам демонстрировать эти качества и вне парламентских кулуаров.

Да и ссылки на то, что с парламентским мандатом недавним чемпионам будет проще не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и реально способствовать развитию спортивной инфраструктуры, имеют свое смысловое ограничение. Поскольку условных спортивных лоббистов в лице Третьяка, Журовой, Родниной уже с избытком хватает. Не всегда количество переходит в качество.

Но не исключаю, что предполагаемое выдвижение Антона Шипулина в депутаты Госдумы может знаменовать очередную смену тенденции выбора любимцев народа, достойных его представлять в парламенте. Ведь у нас зачастую выбор таких кандидатур идет волнами. Были герои локальных конфликтов, спортсмены, затем крепкие хозяйственники. Теперь, может, опять спортсмены. Тем более, что многим «звёздам» пришлось закончить карьеру не по своей воле, а в силу масштабного допингового скандала.

И, видимо, не случайно даже уход Шипулина из спорта был обставлен, как значительное медийное событие. Ведь, как заметил один остроумец, путь политика усеян банановой кожурой, разбросанной по льду. Второе препятствие мастерам зимних видов спорта хорошо знакомо.