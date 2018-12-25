Рябков заявил о востребованности встречи Путина и Трампа

https://news.ru/storage/news/5104cffb43e7fda620bc112465814ef7/8428d6b7-60ce-4433-bdaa-ff4670c03ba4_850.jpg Moscow CTBTO Youth Group Conference/Flickr.com

Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что встреча между президентами России и США в 2019 году востребована. Однако, по его словам, Москва не собирается напрашиваться Вашингтону в партнёры.

«Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен. Это тот уровень и та форма работы, которая сейчас крайне востребована», — заявил Рябков в интервью РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп рассказал, что одобряет союзничество с другими странами, но ему не нравится, когда коллеги начинают злоупотреблять их дружбой.