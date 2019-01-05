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Рябков рассказал о ситуации с Уиланом и Макаренко

Сергей Рябков Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сергей Рябков

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не видит причин ставить вопрос о задержании гражданина США Пола Уилана в «плоскость обменов». Он отметил, что ситуация с подозреваемым в шпионаже развивается в соответствии с законодательством РФ и двусторонними обязательствами.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Кроме того, Рябков коснулся и ситуации с задержанием по запросу ФБР россиянина Дмитрия Макаренко на Марианских островах. Дипломат подчеркнул, что американская сторона своевременно не уведомила Москву о факте задержания. По словам замглавы МИДа, Россия будет добиваться полного обеспечения всех прав мужчины.

В настоящее время, уточил Рябков, к Макаренко запрошен консульский доступ, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что россиянин был задержан на острове Сайпан. Его обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег. Окружной суд Северных Марианских островов удовлетворил ходатайство помощника американского прокурора Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду.


#МИД #сергейрябков #ПолУилан #макаренко
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