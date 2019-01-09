Рябков: у РФ нет оснований вводить войска в Афганистан

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет планов вводить свои войска в Афганистан и оснований для таких действий.
«Мы сотрудничаем с правительством Афганистана в сфере безопасности давно, это сотрудничество укрепляется, набирает форму, выходит на новый уровень. Но российское военное присутствие — это не опция», — сказал Рябков.
Как ранее писал News.ru, журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.