Рябков: у РФ нет оснований вводить войска в Афганистан

https://news.ru/storage/news/a64f4c29034849d41241963c82e87f7d/6d6332ea-c3f7-495a-912d-598386d5ae00_850.jpg Zhao Yishen/Xinhua/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет планов вводить свои войска в Афганистан и оснований для таких действий.

«Мы сотрудничаем с правительством Афганистана в сфере безопасности давно, это сотрудничество укрепляется, набирает форму, выходит на новый уровень. Но российское военное присутствие — это не опция», — сказал Рябков.

Как ранее писал News.ru, журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.