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Рябков: у РФ нет оснований вводить войска в Афганистан

Zhao Yishen/Xinhua/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет планов вводить свои войска в Афганистан и оснований для таких действий.

«Мы сотрудничаем с правительством Афганистана в сфере безопасности давно, это сотрудничество укрепляется, набирает форму, выходит на новый уровень. Но российское военное присутствие — это не опция», — сказал Рябков.

Как ранее писал News.ru, журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.


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